Vídeo mostra vendedora sendo espancada até a morte por causa de R$ 25

Dara foi arrastada pelo chão e espancada | Foto: Reprodução

Rio de Janeiro – Um briga banal por uma dívida de R$ 25 resultou na morte de uma vendedora de balas no Rio de Janeiro.

As agressões foram registradas por testemunhas. Elas registraram com celular o espancamento de Dara Duarte. A confusão aconteceu em Cascadura, na zona Norte.

As imagens fazem parte da investigação do crime. No vídeo, as mulheres se agridem numa rua movimentada, mas Dara é golpeada e perde a reação, recebendo socos até cair na calçada, onde continua sendo agredida com golpes na cabeça.

Veja:

| Autor:

A cena reúne uma plateia, que vibra com a briga. Um dos espectadores ainda sugere: “Dá um pontapé nela”, incentivando a violência.

A morte de Dara é investigada pela Delegacia de Homicídios da Capital. De acordo com as informações preliminares passadas aos investigadores, a vendedora de balas teria deixado uma quantia guardada com uma vizinha, também vendedora ambulante, que se recusou a devolver o dinheiro, segundo informações das testemunhas e da família.

Quando conseguiu recuperar a quantia, viu que faltavam R$ 25 e cobrou. Irritada, a vizinha e Dara começaram a discutir e a brigar, trocando socos. Dara foi arrastada pelo chão e espancada.

Após ser agredida, Dara chegou a voltar para casa, mas precisou ser socorrida. Foi levada para a UPA de Madureira, onde chegou morta.

*Metrópoles

Leia mais:

População espanca assaltantes em Manaus

Vídeo mostra patroa espancando babá em ataque no Novo Aleixo