Criança de 10 anos é baleada durante acerto de contas do tráfico

Belo Horizonte (BH)- Uma criança de 10 anos foi atingida por uma bala perdida durante uma tentativa de acerto de contas de tráfico de drogas, na noite deste sábado (4), em Prudente de Morais, a 64 km de Belo Horizonte.

Outras duas vítimas, de 23 e 16 anos, também ficaram feridas. Segundo a Polícia Militar, cinco suspeitos que estavam em um Honda Civic, chegaram atirando em um jovem de 23 anos, que teria envolvimento com o tráfico de drogas.

O motivo do crime seria um desentendimento envolvendo a venda de entorpecentes. A quadrilha fugiu do local.

Durante a perseguição, a PM conseguiu prender o grupo. Três deles estavam feridos após troca de tiros com os militares e foram levados para o Hospital Risoleta Neves, em Belo Horizonte. O estado de saúde da criança não foi divulgado.

Com os suspeitos foram apreendidas cinco armas de fogo, entre elas uma de fabricação estrangeira (uma pistola calibre 9mm, uma pistola tcheca, dois revolver 38 e um revólver Magnum 357), cerca de 70 munições intactas (entre 9mm e calibre 38), tocas ninjas e telefones celulares.

Em Manaus

Um ataque causou ferimentos em um bebê de apenas nove meses em Manaus. Matheus Rufino Pessoa estava no colo do pai, identificado como Marcos Rufino Pessoa, quando por volta das 8h30, rua Macurani com a 13 de maio, no bairro Educandos, foi atingido por um disparo de arma de fogo .

Dois homens chegaram em uma moto branca e atiraram na direção de Marcos e do bebê. O pai foi atingido de raspão no rosto. O bebê foi atingido na região da barriga. O pai da criança fugiu e a população pegou a criança e levou para o Serviço de Pronto-Atendimento- SPA Colônia Oliveira Machado.

Após procedimentos, a criança foi transferida para o Hospital e Pronto Socorro Dr. João Lúcio Pereira Machado- o Joãozinho, localizado na avenida Cosme Ferreira, no Coroado.

