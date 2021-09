Homem mata esposa a facadas e deixa corpo no sofá de casa

A faca usada no crime foi encontrada no carro do homem e ele confessou a autoria do assassinato | Foto: Divulgação

Um homem foi preso acusado de matar a esposa em Curitiba, no Paraná. Ele teria deixado a filha do casal, de sete anos, com a babá, que notou manchas de sangue no tênis da criança e o denunciou.

O suspeito e a esposa estavam em casa com a criança, quando começaram a discutir. O homem, então, pegou uma faca de cozinha e desferiu golpes na mulher, com quem tinha um relacionamento de sete anos.

Ensanguentado, ele colocou o corpo da vítima no banco de trás do carro e dirigiu até a creche. Quando a funcionária percebeu as manchas de sangue, a menina confirmou as suspeitas ao afirmar que a mãe havia desmaiado e o pai a havia levado para o hospital.

Após abandonar a filha, ele voltou para a residência, deixou o corpo da vítima no sofá e fugiu. No entanto, foi localizado pela Polícia Rodoviária Federal. A faca usada no crime foi encontrada no carro e ele confessou a autoria do assassinato.

