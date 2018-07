Homem envolvido em acidente é encontrado morto em casa no Tarumã

Manaus - Sebastião Monteiro Rocha, de 55 anos, foi encontrado morto, na manhã desta sexta-feira (13), dentro da própria casa, localizada na rua Visco Branco, no residencial Tarumã, bairro Tarumã, Zona Oeste de Manaus.

O corpo foi encontrado após moradores vizinhos acionarem policiais militares da 20ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom). No local, o corpo da vítima foi encontrado em avançado estado de decomposição, em cima da cama de um quarto da residência, onde Sebastião morava sozinho.

Segundo informações do delegado Guilherme Torres, titular do 20° Distrito Integrado de Polícia (DIP), Sebastião envolveu-se em um acidente de trânsito, na última sexta-feira (6), no conjunto Shangrilá, bairro Parque Dez de Novembro, Zona Centro-Sul da capital.

Sebastião envolveu-se em um acidente de trânsito, na última sexta-feira (6) | Foto: Josemar Antunes

Após colidir com o veículo picape, de cor azul e placas NOY-7006, em outro carro, Sebastião recebeu atendimento médico de uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e, em seguida, foi liberado.

Ao retornar para casa com o carro em uma plataforma, por volta das 23h, o homem informou aos vigilantes da entrada do residencial que estava bem de saúde. Já na segunda-feira (9), uma pessoa, que teve prejuízos no carro envolvido no acidente, procurou por Sebastião, que se comprometeu em pagar os danos.

Após os trabalhos da perícia criminal do Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC), da Secretaria de Segurança Pública do Estado (SSP-AM), que não atestou morte por violência, o corpo foi removido ao Instituto Médico Legal (IML). O acidente foi registrado no 23° DIP.

