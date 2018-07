Polícia já identificou 20 envolvidos em linchamento de jovem em Borba

Manaus - A Polícia Civil do Amazonas já identificou 20 pessoas envolvidas no linchamento de Gabriel Lima Cardoso , de 18 anos, suspeito de estuprar e matar uma adolescente de 14 anos, em Borba (a 151 quilômetros de Manaus).

De acordo com o delegado Mateus Moreira, diretor do Departamento de Polícia do Interior (DPI), as 20 pessoas participaram, ativamente, da depredação do prédio do 9ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM) e dos atos de violência que resultaram na morte de Gabriel.

Conforme Mateus Moreira, o Inquérito Policial (IP) será concluído e deverá ser encaminhado à Justiça. Após isso, os suspeitos serão punidos pelos crimes cometidos.

Conforme o delegado, Patriciane Barros dos Santos foi encontrada morta na madrugada do dia 4 de julho deste ano, por volta das 3h, no quintal de uma casa, em Borba.

O corpo da adolescente de 14 anos apresentava perfurações de faca. Ao longo das investigações, realizadas pelos policias civis da 74ª DIP, foi constatado que Gabriel era o autor do crime.

“Após o crime, Gabriel permaneceu escondido até o último domingo (8), quando se entregou aos policiais, juntamente com um advogado, e confessou (informalmente) a autoria do homicídio. O suspeito iria prestar depoimento no dia seguinte, mas foi retirado da carceragem pela população e morto em via pública”, relatou o diretor do DPI.

