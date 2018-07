Com quase 30 tiros, ex-presidiário é crivado de balas em panificadora

Manaus - Após ser perseguido, um homem de 23 anos foi morto com pelo menos 27 tiros, dentro de uma panificadora, localizada na avenida Mirra, no bairro João Paulo, Zona Leste de Manaus. Os suspeitos fugiram do local sem ser identificados.

De acordo com a polícia, o tio da vítima - que não quis ser identificado - informou que o homem de 23 anos teria duas passagens na polícia por envolvimento com o tráfico de drogas. A vítima teria saído do sistema prisional há três meses, onde cumpria pena.

"Pelo menos quatro suspeitos participaram dessa execução aqui no bairro. As testemunhas informaram que eles estavam em um carro preto, de modelo e placa ainda não identificada", explicou o policial.

Segundo uma testemunha que presenciou a ação dos suspeitos, o homem estava sendo perseguido pelo carro e, ao perceber a ação criminosa, ele tentou se esconder.

O homem estava sendo perseguido pelo carro e ainda tentou se esconder | Foto: Raphael Tavares

"Depois que ele percebeu a perseguição, tentou correr e entrou na panificadora para se esconder. Os caras viram e saíram do carro já atirando. Pelo que a gente viu, antes da polícia chegar, eles atiraram só no rosto dele", explicou uma moradora, que preferiu não se identificar.

O corpo do homem passou por perícia do Departamento de Perícia Técnico-Científica (DPTC) da Polícia Civil e, em seguida, foi removido pelos funcionários do Instituto Médico Legal (IML). A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS, vai investigar o caso.

