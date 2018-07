Suspeito de assaltar escola de idiomas é preso no Tancredo Neves

Manaus - Anthony Pietro da Silva Barela, de 19 anos, foi preso e apresentado pela Polícia Civil por ter participado de um roubo em uma escola de idiomas, localizada na avenida Autaz Mirim, no bairro Tancredo Neves, no dia 25 de abril deste ano.

Anthony foi preso pela equipe do 14º Distrito Integrado de Polícia (DIP) em uma casa, localizada na rua Matusalém, na comunidade Novo Reino, também no bairro Tancredo Neves, Zona Leste.

De acordo com a polícia, além de Anthony, outro suspeito, identificado como José Mailton também participou da ação. Ele foi preso um mês depois do crime, no dia 25 de maio em flagrante, por porte ilegal de arma de fogo pela equipe do 12º DIP. Quando foi interrogado, José acabou confessando a participação no roubo.

Leia também: Assaltante atira em adolescente após confundir celular com arma no AM

De acordo com o delegado titular do 14º DIP, Christiano Castilho, a ação criminosa aconteceu no período da noite. A dupla invadiu o estabelecimento anunciou o assalto. Além de celulares e outros pertences pessoais, os suspeitos ainda levaram o carro de um dos estudantes.

“Na ocasião do crime, José Mailton foi bastante violento. Ele deu várias coronhadas nas vítimas. Na fuga, eles levaram o carro de um dos estudantes, que já foi recuperado. Anthony auxiliou do início ao fim, desde imobilizar as vítimas até a fuga”, explicou o delegado.

Os dois são réus primários, ainda não tinham passagem pela polícia. O delegado ressaltou que a polícia chegou aos suspeitos após informações repassadas ao disque-denúncia.

O delegado solicitou o mandado de prisão em nome dos suspeitos. José, que já havido sido preso, teve o mandado cumprido por roubo majorado no Centro de Detenção Provisório Masculino (CDPM), onde aguarda julgamento.

Já Anthony teve o mandado expedido no último dia 20 de junho, pela juíza Suzy Irlandia Araújo Granja da Silva. Após o procedimento Anthony também será encaminhado ao CDPM.

Leita mais:

Atendente baleado durante assalto em Lan House morre no Platão Araújo

Roubo a micro ônibus termina com dupla presa no centro de manaus