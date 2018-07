Mototaxista desaparece e família pede ajuda para encontrá-lo

Manaus - Um mototaxista está desaparecido desde a manhã da última quinta-feira (12). Rickson Ferreira dos Santos, de 30 anos, mora na rua Jasmim do Campo, comunidade Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, na Cidade Nova, Zona Norte de Manaus.

Segundo a companheira de Rickson, Sabrina Bastos, o mototaxista saiu de casa por volta das 8h da manhã, informando que iria trabalhar. Desde então, ele não foi mais visto. Um boletim de ocorrência foi registrado na Delegacia Especializada em Ordem Política e Social (Deops)



Quem puder colaborar com informações sobre o caso, pode entrar em contato com a Deops pelo número (92) 3214-2268. Para falar com os familiares de Rickson, ligar para os números (28) 99920-0777 ou 99535-9550.

Outros casos

Este não é o primeiro desaparecido no mês de julho. Casos como este, inclusive, têm se mostrado muito recorrentes. No dia 4 de julho deste ano, uma reportagem do EM TEMPO levantou cerca de 17 desaparecidos registrados pela Polícia Civil, sendo o caso mais recente, o do aviador Gabriel Ferreira, da Força Aérea Brasileira. O corpo de Gabriel foi encontrado nas proximidades da Ilha do Marapatá, na orla de Manaus, no dia 5 de julho.

*Com informações da assessoria

