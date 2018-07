Disputa entre traficantes deixa mais um morto no Zumbi dos Palmares

Manaus – Um homem de 43 anos foi morto a tiros por volta das 0h30 da madrugada deste sábado (14) em frente à casa em que morava, localizada na rua Antenor Cavalcante, bairro Zumbi dos Palmares 2, Zona Leste de Manaus.

De acordo com informações da polícia, o crime ocorreu em um momento que a vítima conversava com mais quatro pessoas em frente à casa dela. Dois homens se aproximaram e efetuaram cinco disparos, usando um revólver calibre 38. Um dos disparos perfurou o tórax da vítima que morreu no local. Correndo, a pé, a dupla de atiradores escapou do local.

Leia também: Com quase 30 tiros, ex-presidiário é crivado de balas em panificadora



Uma unidade do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada para tentar socorrer a vítima, porém, ao chegarem no local, os agentes de saúde constataram a morte do homem.



Segundo a polícia, a vítima teria sido presa no mês passado por porte ilegal de arma de fogo e contava com várias outras passagens por tráfico de drogas. Aos policiais, a família confirmou que o homem vendia entorpecentes no local e há aproximadamente um mês havia sido preso por posse ilegal de arma de fogo.

A Polícia trabalha com a hipótese de crime por disputa entre traficantes por pontos de venda de drogas ou rixa entre traficantes.



O corpo foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML) para serem realizados os procedimentos de necropsia e o caso será investigado pela Delegacia especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

Leia mais:

'Essa ferida nunca vai sarar', diz pai de jovem morto durante assalto

Mototaxista desaparece e família pede ajuda para encontrá-lo