Homem tenta assaltar moto, troca tiros com a polícia e morre em Manaus

Manaus – Um homem ainda não identificado, morreu nesta sexta-feira (13) após trocar tiros com policiais militares da Ronda Ostensiva Cândido Mariano (Rocam). De acordo com informações da polícia, momentos antes da troca de tiros, o suspeito teria praticado roubos na avenida Max Teixeira, bairro Cidade Nova, Zona Norte de Manaus.



Ainda de acordo com a polícia o homem foi pego em flagrante quando rendia um motociclista. À polícia, o proprietário da moto falou que estava parado na via, aguardando a abertura do sinal de trânsito, e foi surpreendido pelo suposto assaltante.

O suspeito teria subido na garupa da moto e ordenou que ele acelerasse o veículo. Durante o trajeto, policiais em uma viatura notaram a forma suspeita de como a moto trafegava pela avenida e resolveram fazer uma abordagem. Ao parar no acostamento da via, o suspeito desceu da moto e atirou na direção dos policiais. Os pm’s revidaram os tiros e um dos disparos atingiu o homem.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado para atender o ferido, porém, ele não resistiu e morreu enquanto aguardava atendimento.

Ainda de acordo com a polícia, outras duas pessoas afirmaram ter sido assaltadas pelo suspeito, poucos minutos antes da troca de tiros com a polícia. Uma das vítimas falou que, assim como o motociclista, foi abordada em um sinal de trânsito e teve seus pertences levados.

Um outro carro foi baleado durante a tentativa de fuga do suspeito, mas ninguém ficou ferido.

O corpo do homem que morreu no local foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML), onde deverá permanecer até ser identificado.

