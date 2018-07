Moradores ouvem pedido de socorro e encontram homem morto na Compensa

Manaus – Um homem foi morto a tiros por volta das 3h da madrugada deste sábado (14) na rua Valentim Magalhães, bairro Compensa, Zona Centro Oeste de Manaus. Policiais militares da 8ª Companhia Interativa Comunitária estiveram no local da morte em busca de suspeitos, porém, ninguém foi encontrado.

Segundo informações da polícia, moradores ouviram os disparos e um grito de socorro minutos antes do corpo ser encontrado no local. Ainda de acordo com a polícia, o rapaz, de aparentemente 18 anos, foi atingido com dois disparos de arma de fogo, na região do tórax.

Leia também: Disputa entre traficantes deixa mais um morto no Zumbi dos Palmares

Uma unidade de saúde do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada para atender o rapaz, porém, ele morreu antes da chegada dos agentes de saúde. O corpo foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML), onde deverá ser identificado.

Para ajudar na identificação, a polícia informou que o rapaz estava vestindo uma bermuda jeans preta e camisa branca.

Disputa de tráfico deixa morto no Zumbi

Ainda na madrugada deste sábado, um homem de 43 anos foi morto a tiros por volta das 0h30 da madrugada deste sábado (14) em frente à casa em que morava, localizada na rua Antenor Cavalcante, bairro Zumbi dos Palmares 2, Zona Leste de Manaus.

De acordo com informações da polícia, o crime ocorreu em um momento que a vítima conversava com mais quatro pessoas em frente à casa dela. Dois homens se aproximaram e efetuaram cinco disparos, usando um revólver calibre 38. Um dos disparos perfurou o tórax da vítima que morreu no local. Correndo, a pé, a dupla de atiradores escapou do local.

Segundo a polícia, a vítima teria sido presa no mês passado por porte ilegal de arma de fogo e contava com várias outras passagens por tráfico de drogas. A Polícia trabalha com a hipótese de crime por disputa entre traficantes por pontos de venda de drogas ou rixa entre traficantes.

Leia mais:

Mototaxista desaparece e família pede ajuda para encontrá-lo

Suspeito de assaltar escola de idiomas é preso no Tancredo Neves