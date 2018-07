Violência: Manaus registra 5 homicídios em menos de 24 horas

Manaus – Pelo menos cinco homicídios foram registrados em Manaus durante o fim da tarde de sexta-feira (13) e madrugada deste sábado (14) em diferentes áreas de Manaus. A maioria dos casos está ligada a disputa pelo tráfico de drogas, de acordo com a Polícia.



Executado com quase 30 tiros

O primeiro caso ocorreu no bairro Jorge Teixeira: um homem de 23 anos foi perseguido e morto após ser atingido com 27 disparos de arma de fogo. A vítima ainda tentou se refugiar dentro de uma panificadora, localizada na avenida Mirra, no bairro João Paulo, Zona Leste de Manaus, mas foi encontrada por quatro homens, que fugiram do local sem serem identificados.

Vítima foi perseguida e morta dentro de padaria | Foto: Raphael Tavares

Leia também: Violência explode: Manaus registra pelo menos 18 homicídios em 6 dias

De acordo com a polícia, o tio da vítima - que não quis ser identificado - informou que o rapaz executado teria duas passagens na polícia por envolvimento com o tráfico de drogas. A vítima teria saído do sistema prisional há três meses, onde cumpria pena.

Corpo estrangulado na Colônia Japonesa

Na segunda morte registrada durante a noite de sábado, um homem, ainda não identificado, foi encontrado com as mãos amarradas e marcas de estrangulamento na Rua Heisei, na Colônia Japonesa, Zona Centro Sul de Manaus. Policiais militares da 27ª Companhia Interativa Comunitária foram até o local, porém, nenhum suspeito foi encontrado próximo ao terreno em que o corpo foi deixado.

Ainda de acordo com a polícia, a vítima foi morta pelo menos três horas antes do horário em foi encontrada. A morte teria ocorrido em outro local, e, em seguida, o corpo foi jogado na área de mata onde foi encontrado por pessoas que passavam pelo local

Assaltante morre após troca de tiros

Um homem sem identificação, morreu após trocar tiros com policiais militares da Ronda Ostensiva Cândido Mariano (Rocam). De acordo com informações da polícia, momentos antes da troca de tiros, ele teria praticado roubos na avenida Max Teixeira, bairro Cidade Nova, Zona Norte de Manaus.

Ainda de acordo com a polícia o homem foi pego em flagrante quando rendia um motociclista. À polícia, o proprietário da moto falou que estava parado na via, aguardando a abertura do sinal de trânsito, e foi surpreendido pelo suposto assaltante.

Suspeito morreu antes de receber atendimento do Samu | Foto: Divulgação

A polícia perseguiu o veículo e, ao pedir que motociclista parasse a moto, o assaltante desceu do veículo e dispararam contra os policiais, que revidaram. Ao ser atingido, o suposto assaltante morreu no local.

Disputa do tráfico deixa mais um morto

Por volta das 0h30 da madrugada deste sábado (14) um homem de 43 anos foi morto a tiros em frente à casa em que morava , localizada na rua Antenor Cavalcante, bairro Zumbi dos Palmares 2, Zona Leste de Manaus. De acordo com informações da polícia, dois suspeitos chegaram a pé e atiraram várias vezes contra a vítima, que morreu no local.

Outras quatro pessoas estavam junto com o homem no momento do crime, mas além dele, ninguém ficou ferido. Segundo a polícia, a vítima teria sido presa no mês passado por porte ilegal de arma de fogo e contava com várias outras passagens por tráfico de drogas.

Após atirar no homem, os suspeitos saíram correndo do local | Foto: Josemar Antunes

A família confirmou que o homem vendia entorpecentes no local e há aproximadamente um mês havia sido preso por posse ilegal de arma de fogo. A Polícia trabalha com a hipótese de crime por disputa entre traficantes por pontos de venda de drogas ou rixa entre traficantes.

Pedido de socorro e morte na Compensa

Um jovem foi morto com dois tiros por volta das 3h da madrugada deste sábado (14). O corpo foi encontrado na rua Valentim Magalhães, bairro Compensa, Zona Centro Oeste de Manaus.

Moradores ouviram os disparos e depois encontraram a vítima, já morta | Foto: Divulgação

Segundo informações da polícia, moradores ouviram os disparos e um grito de socorro minutos antes do corpo ser encontrado no local. Ainda de acordo com a polícia, o rapaz, de aparentemente 18 anos, foi atingido com dois disparos de arma de fogo, na região do tórax.



Leia mais:

Mata-se mais em Manaus do que na guerra da Síria

Madrugada de domingo (8) deixa dois mortos em Manaus