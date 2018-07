Testemunhas de defesa do 'Crime no Porão' faltam à audiência

Sotero matou a tiros um advogado em novembro de 2017 dentro de uma casa de shows em Manaus | Foto: Assessoria do Tjam/Chico Batata

Manaus - As quatro testemunhas de defesa do delegado Gustavo Sotero, acusado de matar um advogado a tiros na casa noturna 'Porão do Alemão', no dia 25 de novembro de 2017, não compareceram ao Fórum Ministro Henoch Reis, nesta quarta-feira (18), para mais uma audiência de instrução e alegaram não terem sido notificadas pela Delegacia Geral da Polícia Civil do Amazonas (PC-AM). A informação é da assessoria de comunicação do Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM)

Ainda de acordo com a assessoria do TJAM, as notificações foram encaminhadas à Delegacia Geral, bairro Dom Pedro, Zona Centro-Oeste de Manaus, e deveriam ser repassadas aos três delegados e uma escrivã, que seriam as testemunhas de defesa do delegado.

Leia também: Cinco testemunhas do Caso Sotero são ouvidas pela Justiça do AM

Audiência de instrução ocorre no Fórum Ministro Henoch Reis | Foto: Assessoria do Tjam/Chico Batata

A audiência iniciou com aproximadamente duas horas de atraso devido ao impasse da defesa do delegado em abrir mão ou não das testemunhas. Com a ausência das testemunhas de defesa, Sotero será o único a ser interrogado nesta terceira audiência de instrução.

De acordo com o juiz da 1ª Vara do Tribunal do Júri, Celso Souza de Paula, após o final das audiências de instrução, haverá um prazo para que ambas as partes apresentem argumentos finais por escrito.

"Defesa e acusação terão cinco dias, cada uma, para apresentar as alegações finais. Depois, será expedida a decisão de pronúncia, que determina se o réu vai ou não ao julgamento no plenário do júri", explicou.

Ainda de acordo com o juiz, devido a agenda superlotada do tribunal, caso o delegado seja submetido a júri popular, o julgamento deverá ocorrer apenas em 2019.

OAB

Acompanham a audiência, nesta quarta, representantes da Ordem dos Advogados do Brasil - seccional Amazonas (OAB-AM), advogados de defesa do delegado Gustavo Sotero e representantes do Ministério Público do Estado do Amazonas (MPE-AM), por meio do promotor Armando Gurgel.

PC-AM

A Polícia Civil do Amazonas, representada pelo delegado-geral, Mariolino Brito, informa que tomou todas as providências necessárias em atendimento ao ofício nº 995/18-JD, do Juízo de Direito da 1º Vara do Tribunal. O delegado Alessandro Albino está em período de férias e fora da capital. A delegada Ana Cristina Braga informou que não faz parte do processo e que vai se manifestar por meio de advogado. As demais servidoras não foram localizadas em tempo hábil para a convocação.



Edição: Isac Sharlon

Leia mais:

Justiça faz audiências do Caso Sotero e massacre no Compaj

Justiça solicita nova audiência de instrução para Caso Sotero