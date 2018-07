Teve seu veículo roubado? Mais de 50 são recuperados no interior do AM

Manaus - Mais de 50 veículos foram apreendidos durante operação nos municípios Urucará, São Sebastião do Uatumã e Itapiranga (distantes 261, 247 e 227 quilômetros de Manaus, respectivamente). A ação, deflagrada nos dias 11, 12 e 13 de junho deste ano, recuperou 53 motocicletas e três carros furtados ou roubados na capital amazonense.

De acordo com o delegado Rafael Allemand, titular da Delegacia Especializada em Roubos e Furtos de Veículos (Derfv), as investigações iniciaram após um trabalho para veículos roubados em Manaus, que eram comercializados nos municípios por preço abaixo do valor de mercado.

"As motos e os carros eram adulterados e circulavam com documentos falsos. Durante fiscalização nos três municípios, foram identificados veículos com registro de roubo ou furto, com prisões de algumas pessoas. Estamos investigando se essas pessoas, que receptavam os veículos, tinham contato com os infratores", explicou o delegado.

Veículos foram trazidos em uma embarcação e parte deles foi entregue no Porto Fluvial do São Raimundo, na Zona Oeste | Foto: Josemar Antunes

Na manhã desta quarta-feira (18), a Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) fez a entrega dos veículos aos proprietários, após as perícias realizadas, onde foi possível identificar as placas e chassis originais. A entrega ocorreu no Porto Fluvial do bairro São Raimundo, na Zona Oeste da capital.

Ao Em Tempo, Enéas Gomes, de 43 anos, disse que teve a motocicleta furtada no bairro Cidade de Deus, Zona Norte da capital, e já tinha perdido a esperança de ter de volta o bem, quando foi comunicado pela polícia de que o veículo havia sido recuperado em São Sebastião do Uatumã.

"Estou muito feliz, mesmo depois de ter perdido a esperança de recuperar a minha moto. O meu veículo foi furtado durante a madrugada. Só tenho a agradecer pelo trabalho da polícia", comemorou Gomes, ao recuperar o veículo.

Quem também comemorou foi o instalador de acessórios Felipe Moraes de Miranda, de 32 anos. Ele disse que a moto modelo Honda/CG 150, de cor preta e placa OAI-2742, foi levada do quintal da casa onde mora, na avenida Santa Rosa, bairro Cidade de Deus, Zona Norte.

"A minha moto foi furtada no ano passado, mas graças à Deus recuperei o meu veículo usado para serviços de trabalho", explicou Miranda.

Além das 53 motos, três veículos também foram recuperados | Foto: Josemar Antunes

O delegado ressaltou que as ações da Derfv contaram com apoio de policiais civis do Departamento de Polícia do Interior (DPI) e das Delegacias Interativa de Polícia (DIP’s), de Urucará, São Sebastião do Uatumã e Itapiranga, além de servidores da Secretaria-Executiva-Adjunta de Operações Integradas (Seaop), vinculada à Secretaria de Estado de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM).

Além das pessoas que já resgataram os veículos, as demais vítimas que tiveram veículos levados por criminosos devem procurar a Derfv ao serem notificadas. O prédio da especializada está localizado na avenida Professor Nilton Lins, em frente ao Aeroclube de Manaus, no bairro Flores, Zona Centro-Sul da cidade.

Edição: Isac Sharlon

