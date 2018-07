Vídeo: corpo é encontrado enterrado em cova rasa no Viver Melhor 3

Manaus - O corpo de Rafael Bezerra Nunes de 19 anos, vulgo "Caveirinha", foi encontrado enterrado em uma cova rasa em uma área de mata fechada ao lado do conjunto habitacional Viver Melhor 3, no bairro Monte das Oliveiras, Zona Norte de Manaus.

O jovem estava desaparecido desde o último domingo (15), quando foi visto em um arraial. A polícia foi acionada ao meio-dia desta quarta-feira (18) pela própria esposa da vítima.

O corpo foi encontrado pela mulher de Rafael, que recebeu uma mensagem de texto anônima, avisando a morte e indicando exatamente onde o corpo estava enterrado, nas proximidades de um pé de azeitona, próximo a quadra de esporte do conjunto, em uma cova de aproximadamente dois metros de profundidade.

O corpo estava em um local de difícil acesso | Foto: divulgação

De acordo com informações repassadas pela aspirante Daniela da 26ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), Rafael foi visto pela última vez em um arraial nas proximidades. Desde então, os familiares não tinham notícias do paradeiro do jovem.

"A esposa nos acionou por meio do Ciops. Ela mesma encontrou e os policiais ajudaram a escavar a primeira parte", detalhou.

Com o primeiro trabalho de remoção da terra é possível ver apenas um dos braços de Rafael, uma parte da costa e da nuca. Vendo apenas esses detalhes os familiares, que foram ao local conseguiriam confirmar que se tratava do corpo do jovem.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para ajudar na remoção do corpo, que se encontra em um local de difícil acesso, em mata fechada. Duas viaturas da 26° Cicom foram deslocadas para auxiliar na operação e resguardo do perímetro.

O corpo estava em um cova rasa | Foto: Divulgação

Homicídios

Conforme informações da Secretaria de Segurança Pública do Estado do Amazonas (SSP-AM), em maio deste ano ocorreram 72 homicídios. Já em junho, o número subiu para 103, apontando uma alta de 43% em relação ao mês anterior.

Na primeira quinzena de julho, 50 pessoas foram assassinadas de forma violenta. Anteriormente, o órgão havia divulgado que a capital amazonense registrou uma média de dois homicídios por dia, num total de 184 casos nos três primeiros meses do ano.

Número esse que subiu para três mortes por dia, de maio a junho, com média de três mortes e um total de 175 assassinatos.

