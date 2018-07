'Agi em legítima defesa', diz delegado acusado de matar advogado no AM

Delegado Sotero fala com imprensa após o término do terceiro e último dia de audiência de instrução | Autor: Isabela Bastos

Manaus - Após o fim da terceira audiência de instrução do " Caso Sotero ",na tarde desta quarta-feira (18), a defesa do delegado Gustavo Sotero, afirmou que irá em frente com o pedido de reconstituição do crime, ocorrido no dia 07 de novembro do ano passado.

O delegado Gustavo Sotero falou com a imprensa logo após o término do depoimento. Ele voltou afirmar que é inocente e que agiu em legitima defesa. Segundo ele, tudo está de acordo para provar sua inocência.

"Agi em legítima defesa e as provas que estão sendo apresentadas corroboram com o que estou falando", afirmou.

O advogado responsável pela defesa de Sotero, Cláudio Dalledone, pontuou que nos próximos cinco dias será feito o pedido para reconstituição simulada dos fatos que ocorreram na noite do crime.

"É interessante fazer essa reconstituição no local com a mesma música que tocava, mesma luminosidade e mesmas condições, provaremos que ele agiu em legítima defesa", disse Dalledone.

A defesa informou, também, que fez um pedido de revogação da prisão de Sotero ao judiciário e, caso não haja aprovação do pedido, seguirão com a demanda aos desembargadores. "Vamos advogar pela liberdade de Gustavo Sotero", insistiu o advogado.

De acordo com o juiz titular da 1a Vara do Tribunal do Júri, Celso Souza de Paula, com o fim das audiências, defesa e acusação terão cinco dias, cada uma, para apresentar as alegações finais.

"Após esse prazo será expedida a decisão de pronúncia que determina se o réu vai ou não ao julgamento no plenário do júri", explicou o juiz titular. Ainda de acordo com o juiz, devido a agenda superlotada do tribunal, caso o delegado vá a júri popular, o julgamento deverá ocorrer apenas em 2019

Acompanham a audiência desta quarta representantes da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Amazonas (OAB-AM), advogados de defesa do delegado Gustavo Sotero e representantes do Ministério Público do Amazonas (MP-AM), por meio do promotor Armando Gurgel.

Ausência de testemunhas de defesa

Ainda segundo Dalledone, a defesa abriu mão dos três delegados e uma escrivã que compunham as testemunhas de defesa devido a urgência que têm no andamento do processo.

"Não há porque procrastinar pois, com tudo o que foi produzido, o delegado deve ser inocentado", concluiu o advogado de defesa.

Divergência de opiniões

De acordo com uma fonte jurídica que participou das audiências de instrução, o delegado e seu advogado de defesa tiveram divergências de opiniões durante alguns momentos, principalmente em relação ao estado emocional de Gustavo Sotero na hora em que efetuou os disparos contra o advogado Wilson de Lima Justo Filho.

“Sotero afirma de maneira veemente que agiu de forma completamente fria e racional, para ele a situação foi legítima defesa. Já o advogado de defesa levanta a tese de que ele estava dominado pelas emoções do momento e agiu de maneira irracional. Ou ele agiu de uma forma ou de outra, não pode ter acontecido as duas coisas”, afirmou.

Ainda de acordo com a mesma fonte, a arma utilizada por Sotero teria travado e, por isso, não foram feitos mais disparos contra as vítimas. “Ele só parou de atirar porque duas balas ficaram imprensadas e a arma travou, se não fosse por isso, teria continuado disparando”, disse a fonte jurídica.

Relembre o caso

O advogado Wilson de Lima Justo Filho, de 35 anos, morreu após ser baleado pelo delegado Gustavo Sotero na madrugada do dia 25 de novembro de 2017. O caso aconteceu dentro de uma casa de shows no bairro São Jorge, Zona Oeste de Manaus.

Na noite do crime, o delegado disparou várias vezes contra o advogado, que morreu no local. Outras duas pessoas ficaram feridas, entre elas a esposa do advogado, Fabíola Rodrigues Pinto de Oliveira, de 31 anos, que foi atingida na perna.

