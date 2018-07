Jovem morto encontrado em cova era envolvido com o tráfico, diz avô

Manaus - Familiares de Rafael Bezerra Nunes, de 19 anos, que foi encontrado morto e enterrado em uma cova rasa , confirmaram que o jovem tinha envolvimento com o tráfico de drogas.

O corpo foi encontrado em uma área de mata fechada nesta segunda-feira (18), por volta do meio dia, no conjunto Viver Melhor 3° etapa, bairro Monte das Oliveiras Zona Norte de Manaus.

Rafael era conhecido na área como "Caveirinha", e segundo confirmação do próprio avô da vítima, um idoso de 76 anos, o jovem tanto era usuário, como também vendia entorpecentes.

O corpo foi removido pelo IML | Foto: Joandres Xavier

De acordo com o avô, há dois meses Rafael teria decidido sair do mundo do tráfico. "Ele já tinha até voltado a frequentar a igreja, mas a gente nunca sabe quando que realmente os jovens saem do mal caminho. É até difícil de imaginar o que tenham feito com ele", disse o idoso.



Outros corpos

De acordo com informações extra-oficiais, outros dois homens estariam desaparecidos na área do Viver Melhor 3. Tendo em vista esse fato, os policias militares não descartam que ainda possam ser encontrados mais dois corpos, no mesmo local, ou em outra área.

