Bando de 'Rogerinho' é preso com drogas na Zona Norte de Manaus

Manaus - Quatro pessoas foram presas em flagrante na tarde desta quarta-feira (18), na Zona Norte de Manaus, por tráfico de drogas e corrupção de menores. José Lucas de Oliveira, conhecido como "Thuthulhão", Daniel Amâncio Duarte, conhecido como "IEL", Alan dos Santos Nery e um adolescente de 17 anos, foram detidos pela Polícia Civil em uma casa na comunidade Fazendinha, no bairro Cidade de Deus, na Zona Norte.

Com o quarteto foram encontradas porções médias de maconha e pasta base de cocaína, além de trouxinhas que estavam embaladas para venda. De acordo com o delegado Raul Neto, titular do 13° Distrito Integrado de Polícia (DIP), os quatro, que trabalhavam com o traficante Rogério da Silva Lima, de 30 anos, vulgo "Rogerinho", estavam atuando como soldados de dois traficantes, identificados apenas como "Choy" e "Chid".

"Choy" e "Chid" assumiram o comando do tráfico de drogas na comunidade Fazendinha após a prisão de Rogério da Silva Lima, também conhecido como "Playboy", que foi preso no conjunto Canaranas, também na Zona Norte da capital, na última terça-feira (17).

Segundo o investigador Geraldo Filho, os quatro, junto com Rogerinho, são integrantes da facção criminosa comandada pelos narcotraficantes José Roberto Fernandes Barbosa, o "Zé Roberto da Compensa", e João Pinto Carioca, o "João Branco".

"A gente está tirando esses caras de circulação, mas agora as investigações vão continuar, desta vez, para encontrar tanto o Choy como o Chid. Eles já respondem, inclusive, por tráfico de drogas e por homicídio", informou Geraldo Filho.

