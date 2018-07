Assassino de 'Galo Cego' é preso um mês após crime no Petrópolis

Manaus - Um dos envolvidos na morte do jovem Andrew do Nascimento da Silva, conhecido como "Galo Cego", ocorrida no mês de junho deste ano, foi preso na tarde da última terça-feira (17), no bairro Petrópolis, na Zona Sul de Manaus.

Vander Guilherme Vilhena Bentes, de 19 anos, conhecido como "Moicano", foi preso por tráfico de drogas, além do homicídio de Andrew.



De acordo com o delegado Jeff David Mac Donald, titular da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), a polícia chegou ao suspeito por causa de uma denúncia anônima, informando a sua localização. Com "Moicano", a polícia ainda apreendeu três porções de cocaína e R$ 115,00, provenientes do tráfico de drogas.

Durante o interrogatório, "Moicano" confessou a participação na morte de Andrew. Na época, o jovem teria comprado drogas de Vander, e chegou a reclamar porque o vendedor não tinha troco para R$ 100,00.

Ao sair do estabelecimento, na rua Álvaro Bandeira de Melo, no Petrópolis, onde tinha comprado o entorpecente, Andrew foi morto por Vander e um outro comparsa.

“No momento em que 'Galo Cego' deixou o estabelecimento, Vander e o comparsa o seguiram até uma árvore próxima ao bar e atiraram na cabeça de Andrew, que morreu no local. Testemunhas relataram que viram Vander com a arma de fogo em mãos ao empreender fuga do lugar. Durante interrogatório, eu questionei isso e ele acabou confessando envolvimento no homicídio, motivado por acerto de contas relacionado ao tráfico de drogas. Em razão disso, representei à Justiça o pedido de prisão preventiva por homicídio em nome dele”, declarou Mac Donald.

A ordem judicial para a prisão de Vander foi expedida na terça-feira (17), pela juíza Anagali Marcon Bertazzo, durante o plantão judiciário. Ele foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e indiciado por homicídio, e ficará detido no Centro de Detenção Provisória Masculino (CDPM), localizado no quilômetro 8 da rodovia federal BR-174.

