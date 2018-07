Dono de táxi aéreo do AM é preso com 150 kg de droga em avião

Manaus - O piloto e empresário do ramo de táxi aéreo do Aeroclube do Amazonas, Daniel Dias Moreno, foi preso e teve o avião monomotor apreendido enquanto transportava aproximadamente 150 quilos de maconha.

O avião foi apreendido por policiais militares em uma fazenda localizada na rodovia MT-457, distante 40 quilômetros do município de Jaciara (distante 140 quilômetros de Cuiabá), no estado de Mato Grosso, na terça-feira (17).

A Polícia Civil de Mato Grosso, informou ao Em Tempo que foi registrado um Boletim de Ocorrência pelos policiais militares da 7ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) de Jaciara, que apreenderam a aeronave de modelo EMB-720D e prefixo PT-RJZ.

No documento consta que o avião já havia pousado em uma fazenda, distante 10 quilômetros de Jaciara, momento em que os moradores identificaram que dois homens saíram da aeronave assustados. Eles buscavam combustível e um deles estava armado.

A Polícia encontrou droga fora e dentro do avião, totalizando seis bolsas | Foto: Divulgação





Logo em seguida, a aeronave levantou voo novamente, mesmo sem combustível. Os suspeitos pousaram em outra fazenda, de propriedade de Rogério Bervang. A equipe de policiais seguiu imediatamente para o local, onde foi informado que os tripulantes esconderam várias malas em uma área de mata.

Leia também: Aeronave cai em área verde de Manaus

Os policiais pegaram o carro do fazendeiro e foram até o local indicado. Eles se depararam com os dois suspeitos e deram voz de prisão. Apenas Daniel acatou o comando, enquanto o comparsa aproveitou dos cem metros de distância entre ele e as equipes policiais para fugir. Ele correu em direção à mata e efetuou disparos contra a polícia.

Próximo ao avião foram encontrados 132 tabletes, totalizando 149 quilos de maconha, distribuídos em seis malas. Daniel alegou à polícia que não conhecia o suspeito que estava levando no avião. Ele alegou que havia sido sequestrado e obrigado a transportar o entorpecente.

Os 132 tabletes de maconha foram levado para a Polícia Federal em Rondonópolis | Foto: Divulgação

Daniel foi conduzido junto com a droga para a Polícia Federal de Rondonópolis (distante 210 quilômetros de Cuiabá). De acordo com informações repassadas pela Polícia Federal ao Em Tempo, Daniel está detido no presídio de Mata Grande.

Preso em flagrante por tráfico de drogas, a PF informou que o amazonense, que pilotava a aeronave, vai aguardar audiência de custódia. O juiz poderá conceder liberdade provisória ou converter a prisão temporária em prisão preventiva.

A aeronave, segundo o Registro Aeronáutico Brasileiro da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), pertence a Guilherme Monteiro de Oliveira, e é operada pela empresa Brasil Moreno Táxi Aéreo Limitada.

Drogas podem ter saído de Manaus

A Polícia Federal de Rondonópolis não descarta a ligação desse carregamento com o Amazonas, mas a informação não pode ser confirmada porque ainda estava em investigação, que devem continuar sendo conduzidas pelas autoridades locais.

De acordo com uma fonte do setor aéreo do Amazonas, o avião teria decolado do Aeroclube de Manaus, na última terça-feira (17). O outro companheiro de Daniel, até o fechamento desta reportagem, continuava foragido.

Quem é Daniel?

Daniel é um dos sócios da empresa Brasil Moreno Táxi aéreo, que utiliza um dos hangares no Aeroclube em Manaus. Porém, a sede da empresa é registrada no município de Novo Aripuanã (distante 225 quilômetros da capital), no Amazonas.

Um dos aviões da mesma empresa de Daniel já havia caído no bairro da União em Manaus, no dia 7 de dezembro de 2016. Na ocasião, cinco pessoas morreram, entre elas uma criança. Na época, a aeronave também tinha como destino o município de Novo Aripuanã.

O Em Tempo entrou em contato com um dos responsáveis pela empresa Brasil Moreno Táxi Aéreo, mas não conseguimos uma resposta sobre a prisão de um dos sócios.

Leia mais: Após acidente moradores pedem transferência do Aeroclube em Manaus

Pneu fura e desequilibra aeronave enquanto pousava em Carauari