Menina é atingida na cabeça por bala perdida e homem é morto em Manaus

Manaus - Um acerto de contas do tráfico de drogas terminou com um homem morto e uma criança de 7 anos atingida por uma bala perdida na noite desta quarta-feira (18). O crime ocorreu na rua 16, no Lírio do Vale, na Zona Oeste de Manaus, após o alvo principal dos bandidos armados, conhecido apenas como "Pit Bull", sair do mercadinho onde trabalhava.

Segundo a Polícia Militar, que atendeu a ocorrência, ele teria uma dívida com os traficantes da área e foi morto por não efetuar o pagamento. A menina Keilania Santos, de 7 anos, passava na rua no momento da execução de "Pit Bull" e foi atingida na cabeça por uma bala perdida.

Segundo familiares da criança, ela foi encaminhada a uma unidade de saúde da capital. Ainda não há informações sobre o estado de saúde dela. A reportagem pediu informações à Secretaria de Estado de Saúde (Susam) sobre a criança. Devido ao horário da ocorrência, não houve resposta até a publicação desta matéria.

Envolvimento com o crime

De acordo com o sargento da 19ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), Márcio Braga, o homem foi abordado pelos suspeitos no momento em que saía do trabalho. Ele ainda tentou fugir correndo, mas foi perseguido pelos assassinos - que atiraram, aleatoriamente, diversas vezes.

"Testemunhas falaram à nossa equipe policial que a vítima tinha envolvimento com o tráfico. Segundo elas, a morte foi um acerto de contas porque ele estava devendo ao traficante que comanda a boca de fumo da região" explicou o policial.

Ainda conforme a polícia, os suspeitos estavam em um carro, modelo Honda City, de cor preta e placa não identificada. O veículo foi usado para fugir do local do crime.

Familiares da criança

A avó da criança baleada, a dona de casa Ana Rita, explicou que a neta voltava para casa quando foi atingida por uma das balas perdidas.

"Ela veio à minha casa buscar sopa para jantar com a irmã. Nós embalamos tudo e ela voltou para casa. No caminho, o homem fugia dos assassinos e veio correndo na direção dela. A Keilania não conseguiu fugir e acabou sendo atingida por um tiro na cabeça", relatou a familiar.

Ainda de acordo com a avó, a criança foi socorrida pelo pai e levada, em um carro particular, para o Hospital da Criança, situado no bairro Compensa, Zona Oeste. Após dar entrada na unidade, a menina foi transferida para o Hospital Joãozinho, na Zona Leste de Manaus, devido à gravidade dos ferimentos.



O corpo do homem passou por perícia do Departamento de Perícia Técnica-Cientifica (DPTC) e foi removido pelos funcionários do Instituto Médico Legal (IML). O crime será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

