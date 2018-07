Presidiário com tornozeleira eletrônica é crivado de balas em Manaus

Manaus - O repositor Jandher Herbert John Eddie Richard Kenned Cardoso Carvalho, de 23 anos, conhecido como "Secreto", que era monitorado por tornozeleira eletrônica, foi executado com 15 tiros na noite dessa quarta-feira (18), na rua Violeta, comunidade São Lucas, bairro Tancredo Neves, Zona Leste de Manaus. Em dois dias, Jandher é o quarto presidiário executado a tiros na capital amazonense.

De acordo com informações do sargento R. Lima, da 14ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), o homem estava sentado em uma cadeira, na varanda da casa onde morava, por volta das 21h, quando foi baleado.

“Suspeitamos que o primeiro tiro atingiu o braço. O atirador estava do lado de fora da casa e mirou o alvo com a arma entre as frestas de uma cerca de madeira. Jandher correu, mas foi alcançado pelo criminoso, que invadiu o imóvel e efetuou outros 14 disparos.

Uma equipe da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) informou Ao Em Tempo que a vítima apresentava perfurações nas costas, no braço e no tórax. O pistoleiro fugiu do local acompanhado de comparsas em um carro, modelo Honda/Civic, de cor preta e placas não identificadas.

'Secreto' usava uma tornozeleira eletrônica na perna direita. O padrasto dele, Manoel de Jesus Colares, disse que o enteado havia sido preso por cometer arrastão no bairro Zumbi dos Palmares, na Zona Leste da capital. No entanto, a motivação do assassinato é desconhecida pela família.

No local do crime, a perícia criminal do Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC), da Secretaria de Segurança Pública do Estado do Amazonas (SSP-AM), recolheu cápsulas de pistola calibre 380 milímetros. O material foi entregue aos investigadores da DEHS.

O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), na Zona Norte da cidade. O caso será investigado pela DEHS, que trabalha com a hipótese da execução estar relacionada com um acerto de contas.

Outros casos

Em dois dias, quatro homens monitorados por tornozeleira eletrônica foram executados a tiros em zonas distintas de Manaus.

O primeiro caso ocorreu na noite terça-feira (17), na rua Elviro Dantas, no conjunto Ouro Verde, bairro Coroado 3, Zona Leste. Wuiller Pimentel de Brito, de 31 anos, conhecido como "Vassourinha", foi executado com 14 tiros , após ser perseguido por ocupantes de um carro Voyage, de cor preta e placas não reconhecidas. A vítima respondia por tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo.

Já a segunda morte ocorreu por volta das 20h20, na rua do Livramento (antiga rua Sul América), no Prosamim do bairro Glória, Zona Oeste. Jonatha Warner Farias Barbosa, de 21 anos, chamado de "Naruto", foi executado com três tiros na cabeça e outro no braço. O crime foi praticado por homens em um carro também Voyage preto, placa não identificada. A vítima respondia por tráfico de drogas.

O terceiro crime na capital aconteceu por volta de 0h20 de quarta-feira (18), na rua A, com a Travessa F, comunidade Santa Inês, bairro Jorge Teixeira, Zona Leste. O garçom Wanderson Feitosa da Silva, de 31 anos, foi morto com um tiro nas costas , dentro da casa onde morava com companheira, grávida de um mês.

A vítima há três semanas antes tinha sofrido atentado. Wanderson tinha dois mandados em abertos por estupro de vulnerável contra uma enteada, uma criança que não teve a idade revelada. Moradores relataram que um carro preto foi visto deixando o local.

