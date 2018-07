50 kg de drogas são apreendidas em Tabatinga, no Amazonas

Tabatinga (AM) - Mais de 50 kg de drogas foram apreendidas na manhã desta quarta-feira (25), por volta das 11h30, na rua Santos Dumont, no município de Tabatinga (distante 1.106 quilômetros de Manaus). Quatro homens suspeitos de estarem com as drogas conseguiram fugir.

De acordo com a polícia, um policial militar voltava para casa quando percebeu quatro homens, em duas motocicletas, muito nervosos. Ao perceber a atitude suspeita, o PM chamou uma equipe que foi até o local para fazer a abordagem aos suspeitos.

Ainda segundo a polícia, os quatro homens ao avistarem a viatura, largaram as motos e saíram correndo em direção a uma área de mata. Nas motocicletas foram encontrados vários tabletes de drogas, que totalizaram mais de 50 kg de entorpecentes.

Também foi apreendido uma sacola com 384 gramas de maconha e duas motocicletas modelo Honda Bis, uma de cor preta e outra vermelha. Nenhum suspeitos foi preso.

Assalto à veículos

Duas mulheres foram presas nesta quarta. Edivaneide Abreu da Silva, de 30 anos, e Ingrid Nonato Mota, de 21 anos, são integrantes de um grupo especializado em furtar objetos do interior de carros, utilizando um dispositivo conhecido como “Chapolin”, que impede o acionamento de alarmes e travas eletrônicas de veículos.

Segundo o delegado Henrique Brasil, titular do 12º Distrito Integrado de Polícia (DIP), as investigações sobre o caso começaram após a equipe de investigação receber informações de que um grupo havia furtado uma drogaria no bairro Flores, Zona Centro-Sul da capital. A partir do início dos trabalhos, os policiais civis identificaram o automóvel da montadora Ford, modelo EcoSport, utilizado pelos infratores na ação criminosa.

