Após jogo de futebol, homem leva surra e é internado no Platão Araújo

Manaus – Um homem não identificado foi agredido na noite desta quarta-feira (25), na rua Sócrates, na quarta etapa do bairro Jorge Teixeira, Zona Leste de Manaus. Segundo informações de policiais militares, nenhum suspeito foi encontrado no local. Ele foi atingido por uma pedra na cabeça.

O crime ocorreu por volta das 23h, após a transmissão de um jogo de futebol. Ainda de acordo com a polícia, a vítima não era conhecida por moradores que estavam no local, que afirmaram nunca terem visto o rapaz agredido.

Ainda de acordo com a PMs da 30ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), no local do crime, nenhuma pessoa quis comentar sobre o caso e afirmaram não saber os motivos que levaram o homem a ser espancado quase até a morte.

A vítima foi levada para o Hospital e Pronto-Socorro (HPS) Platão Araújo, localizado também na Zona Leste da Capital. Não foi informado o estado de saúde com que o rapaz foi socorrido.

Resgatado de cativeiro

Um jovem de 28 anos chorou ao ser resgatado por policiais militares , na madrugada desta quarta-feira (25), por volta de meia-noite. Ele estava trancado em uma casa abandonada e narrou ter sido sequestrado e amarrado por aproximadamente 15 criminosos.

O fato aconteceu na rua 12, bairro da Paz, Zona Centro-Oeste de Manaus. A polícia teve conhecimento do caso após uma ligação anônima, no disque-denúncia 190 do Centro Integrado de Operações de Segurança (Ciops), de uma pessoa informando sobre o crime.

Edição: Isac Sharlon

