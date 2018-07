Casal é preso com drogas escondidas em pacote de chocolate, em Manaus

Casal estava com droga escondida dentro de bolsa de bebê | Foto: Divulgação

Manaus – Um homem de 25 anos e uma mulher de 29 anos foram presos com 66 porções de drogas escondidas em embalagens de chocolate, em Manaus. De acordo com a polícia, os tubos de doce estavam escondidos em uma bolsa de bebê, que estava sendo carregada pela mulher. O caso foi registrado no 24° Distrito Integrado de Polícia (DIP), bairro Centro, Zona Sul, na noite desta quarta-feira (25).

Ainda segundo informações da polícia, o casal estaria vendendo as drogas na rua 1° de Maio, no bairro Presidente Vargas, na Zona Sul de Manaus. A Secretaria Executiva Adjunta de Operações (Seaop) chegou até a dupla após uma denúncia anônima feita ao WhatsApp do órgão.

Além das 66 trouxinhas de cocaína, a polícia também apreendeu uma balança de precisão, usada para pesar as porções de entorpecentes que seriam comercializadas.

De acordo com a polícia, o homem já respondia na Justiça a um processo por tráfico de drogas, em 2017, e também possuía um mandado de prisão em aberto.

