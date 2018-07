Dupla é presa fugindo com mais de 190 televisores furtados em Manaus

Manaus - Eduardo Vaz Filho, de 33 anos, e Tiago de Souza Neves, de 29 anos, foram apresentados, na manhã desta quinta-feira (26), pela Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por envolvimento em furto. Eles foram presos em flagrante quando saíam do galpão de uma empresa com 191 televisores furtados, na quarta (25), por volta das 7h30, na avenida Rio Negro, bairro Mauazinho, Zona Leste.

De acordo com o delegado Adriano Félix, titular da Delegacia Especializada em Furtos, Roubos e Defraudações (DERFD), a dupla já vinha sendo investigada.

"Montamos campana no galpão de uma empresa e vimos os dois saindo da garagem com um caminhão cheio de carga. Quando saíram, deixamos eles percorrerem 300 metros e o encurralamos num local onde não pudessem fugir", explicou.

Eles foram capturados na manhã de quarta | Foto: Nícolas Daniel Marreco

Este é o quarto roubo em massa de televisores no Estado, segundo Félix. Desde então, um monitoramento específico sobre este crime tem recebido a atenção da especializada. Toda a carga de televisores foi recuperada.

Investigação e histórico

Ainda de acordo com Félix, os dois homens presos já têm passagem pela polícia e são de alta periculosidade. Tiago foi preso em 2016, pela Polícia Federal (PF), por um roubos a uma agência de correspondência e uma joalheria no Centro, Zona Sul.

Já Eduardo já tem histórico na própria DERFD por roubo de carga registrado em 30 de junho de 2017, o qual causou um dano estimado de R$3,5 milhões a uma empresa de fabricação de peças para computadores.

Delegado Adriano Félix diz que as investigações em torno do caso devem continuar | Foto: Nícolas Daniel Marreco

O inquérito policial vai ser finalizado nos próximos dez dias, quando mais detalhes sobre o caso vão ser apurados pela PC. Durante depoimento, a dupla preferiu permanecer em silêncio e não revelou os detalhes do esquema criminoso. A informação se funcionários da empresa colaboraram para o furto não é descartada pela PC, conforme indicou o delegado.

Os dois serão autuados por associação criminosa e furto qualificado. Eles serão encaminhados à audiência de custódia.

Edição: Isac Sharlon

