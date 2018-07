Idoso morre em Manaus após ser torturado por foragido em Coari

Familiares encontraram idoso ainda com vida | Foto: Divulgação

Coari – Um homem, identificado apenas pelo apelido de “Catita”, foi preso nesta quarta-feira (25), suspeito de torturar um idoso de 85 anos, no sítio em que a vítima morava, na estrada do município de Coari (distante 362 quilômetros de Manaus). A vítima morreu em um hospital na capital amazonense.

Segundo informações da polícia, Catita é parente do idoso e estaria foragido da Justiça há pelo menos sete meses. A motivação para o crime, segundo informou a PM, foi vingança. O suspeito teria sido expulso de casa pelo idoso.

Ao chegar na casa, o agressor teria imobilizado o idoso, agredido diversas vezes e queimado a vítima. Segundo informações da polícia, os ferimentos encontrados na vítima pareciam ter sido feitos com objetos de metal aquecidos.



Leia também: Filho espanca pai idoso até a morte em Manacapuru, interior do AM

Outra versão, aponta que Catita e um outro comparsa foram até a casa do idoso pedir dinheiro para usar drogas. A vítima teria se recusado a dar a quantia pedida pela dupla, o que levou a dupla a espancar e torturar o aposentado.

Após a tortura, Catita fugiu do local, deixando o idoso na casa para morrer. O senhor de 85 anos foi encontrado horas depois por parentes, ainda com vida. Ele foi socorrido e levado com urgência a uma unidade hospitalar no município.

A vítima ainda chegou a ser transferida para um hospital em Manaus, porém, não resistiu e morreu. O corpo foi removido para o Instituto Médico Legal (IML).

O suspeito de agredir o idoso foi denunciado e preso enquanto retornava para uma casa no bairro Urucu. Ele foi encaminhado ao Distrito Policial do município.

Edição: Isac Sharlon

Leia mais:

Homem é preso e adolescente apreendido suspeitos de matar idoso no AM

Suspeito de matar idoso, homem é espancado por populares em Careiro Castanho