Assaltantes são surpreendidos com tiro ao tentar roubar moto em Manaus

Manaus - Dois assaltantes, ainda não identificados pela polícia, foram surpreendidos a tiros ao tentar roubar duas motocicletas no bairro do São Raimundo, Zona Sul de Manaus.

O fato aconteceu em frente ao bloco 7 do Prosamin, por volta das 14h desta quinta-feira (26). Ao baterem o veículo que estavam, os criminosos roubaram um segundo carro e acabaram fugindo.

A dupla estava em um veículo modelo Fiat Uno Mille, de cor preta, que pertence a uma empresa do bairro Cidade Nova. De acordo com o tenente Natanael Freire da 5ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), os suspeitos tentaram roubar duas motocicletas, mas não conseguiram.

"Na segunda tentativa de roubar outra motocicleta, a vítima que também estava armada, surpreendeu os assaltantes com um tiro. Os meliantes se assustaram, e na fuga bateram o Uno na calçada”, explicou o tenente.

O Uno foi abandonado pelos bandidos ao baterem na calçada e quebrar o tripoide do carro | Foto: Divulgação

A batida na calçada danificou o tripoide do Uno. Com isso, os suspeitos abandonaram o carro no local, e fugiram a pé. Em seguida, os assaltantes abordaram uma mulher, que estava em um carro Voyage, de cor preta, e fugiram levando o veículo.



Uma das vítimas dos criminosos registrou o Boletim de Ocorrência (BO) no 5º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

O homem, que disparou contra os bandidos, não foi identificado. Ninguém ficou ferido durante a ação.

A polícia busca localizar a empresa proprietária do veículo Uno Mille Preto, que estava sendo usado pelos criminosos. “Fizemos uma pesquisa e o carro não está com restrição de roubo. Vamos falar com a empresa para saber o motivo desse carro estar em posse desses assaltantes”, completou Freire.

