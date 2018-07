Suspeito de duplo homicídio é preso durante operação na Compensa

Manaus - Suspeito de duplo homicídio, Rafael da Costa Protázio, de 25 anos, foi preso na manhã desta quinta-feira (26), no bairro da Compensa, Zona Oeste, por policias da Secretaria Executiva Adjunta de Operações, em conjunto com Força Tática, Grupo Força Especial de Resgate (Fera), Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam) e Comando de Operações Especiais (COE).

O suspeito foi preso em cumprimento a mandado de prisão durante a Operação Choque de Ordem 2. Ele estava na casa onde morava, na rua Tobias Barreto, quando foi surpreendido pelos policiais, de acordo com o subcoordenador de operações da Seaop, delegado Divanilson Cavalcanti.

Rafael é suspeito de ter envolvimento no homicídio de duas pessoas encontradas mortas em um veículo, em setembro de 2013, na avenida Liberdade, no bairro Santo Agostinho, também na Zona Oeste da capital amazonense.

Preso por tráfico de drogas em 2013 e em 2017, Rafael foi conduzido ao 8º Distrito Integrado de Polícia (DIP), no bairro Compensa, de onde será levado para o Centro de Detenção Provisória Masculino (CDPM), no quilômetro 8 da rodovia BR-174.

“Desde as primeiras horas desta quinta-feira estamos na Compensa cumprindo determinação do secretário de Segurança Pública e do nosso secretário de Operações. Conforme investigações da Polícia Civil, foi verificada a participação dele em diversos grupos criminosos”, afirmou Cavalcanti.

Outras ações

Além do cumprimento de mandado de prisão, os policias atuam em barreiras itinerantes junto com o Núcleo Especializado em Operações de Trânsito (Neot) do Departamento Estadual de Trânsito (Detran). Pela manhã, foram apreendidos 22 veículos, sendo 10 carros e 12 motocicletas.

Homicídios

Um grupo formado por 34 delegados, coordenado pela Delegacia Geral da Polícia Civil, vai acompanhar os casos com o objetivo de dar maior celeridade na elucidação dos crimes. As denúncias podem ser feitas anonimamente através do telefone 181.



De janeiro até junho deste ano, o trabalho das forças de segurança do Amazonas resultou na prisão de 312 acusados de homicídios em Manaus. No primeiro semestre, a capital registrou 436 mortes violentas, o que representa uma redução de 12% frente ao mesmo período de 2017, quando ocorreram 496 assassinatos. Até o dia 23 de julho, a capital registrou 79 homicídios.

*Com informações da assessoria

