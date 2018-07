Homem é preso com mais de dois quilos de drogas no bairro de Flores

Manaus - Um homem de 27 anos foi preso com mais de dois quilos de drogas na manhã desta sexta-feira (27), em uma casa no conjunto residencial Duque de Caxias, no bairro Flores, Zona Centro-Sul da capital.

André Moreira de Oliveira foi detido em flagrante na operação, que foi coordenada pela Secretaria Executiva Adjunta de Operações (Seaop), após denúncia ao contato de linha direta da secretaria.

Com André, foram encontrados um quilo de maconha tipo skunk, um quilo de pedra tipo oxi e 600 gramas de cocaína, além de três balanças de precisão e outros materiais para a mistura das drogas, como cafeína e embalo. André já tinha passagem pela polícia por tráfico de drogas e receptação de produto roubado, e foi encaminhado para o 12° Distrito Integrado de Polícia.

Drogas em doces

Na noite da última quarta-feira (25), uma mulher de 25 anos e um homem de 29 anos foram presos com 66 porções de drogas escondidas em embalagens de chocolate. O casal estaria vendendo os entorpecentes no bairro Presidente Vargas, na Zona Sul da capital. Com eles, ainda foi apreendida uma balança de precisão, usada para pesar as porções a serem vendidas. O homem preso, inclusive, já tem um processo por tráfico de drogas, e ainda tinha um mandado em prisão em aberto.

