Mesmo com aumento de homicídios, SSP diz que situação está controlada

Manaus - Apesar da alta no número de homicídios na capital, o Secretário de Segurança Pública do Amazonas, Anézio Paiva afirmou na manhã desta sexta-feira (27), que a segurança está controlada no Estado.

A informação veio após uma noite de intensa troca de tiros entre forças policiais e traficantes armados no bairro São Jorge, Zona Centro-Oeste de Manaus.

Na ocasião, um comboio de sete carros com homens armados trocou tiros com policiais. Cinco suspeitos morreram e seis foram presos.

Os mortos irão fazer parte do aumento na estatística de homicídios na capital. Segundo dados confirmados pela SSP-AM durante a coletiva de imprensa, o número de homicídios de junho de 2018 é 2% maior se comparado ao mesmo período no ano passado.

Segundo o secretário de Segurança, é incorreto dizer que há uma explosão no número de casos de homicídios. "Ainda não podemos afirmar nada pois os dados do mês de julho ainda não foram fechados. Mas garanto que a situação está sobre controle", pontuou.

De acordo com o capitão da Polícia Militar do Amazonas, coronel David Brandão, o aumento no número de homicídios não reflete a realidade geral do da segurança na capital pois, segundo explicou, a maioria das mortes são crimes encomendados.

“A ostensividade da PM não tem como evitar a morte de um homem que está marcado para ser executado. Podemos impedir que ele morra, por exemplo, às 17h, mas em outra oportunidade, os executores podem voltar e matarão o alvo da mesma forma”, explicou.

Ainda de acordo com o coronel, para coibir o aumento das execuções, está sendo feito um trabalho integrado com a Polícia Civil, por meio dos setores de inteligência e com a presença constante da PM nas ruas da capital.

Trocas de tiros

Sobre a ação que resultou na prisão de seis homens e morte de mais cinco ligados ao tráfico de drogas, a polícia contou com detalhes, durante a coletiva de imprensa, sobre o ocorrido.

Segundo explicou o capitão da PM, a ação ocorreu em dois pontos da cidade. Na avenida Castelo Branco, bairro Cachoeirinha, Zona Sul de Manaus, policiais da Força Tática estavam em busca de uma quadrilha que, segundo denúncia anônima, estariam se preparando para fazer execuções.

Ao se aproximar do veículo modelo Polo, os homens que estavam no veículo começaram a atirar nos policiais. Houve troca de tiros e homens foram presos.

No São Jorge, policiais da Força Tática também estavam em patrulha, em busca de um comboio de carros, que, segundo informações, seriam usados também para praticar execuções. Do bairro, os carros iam em direção à Zona Sul de Manaus.

Por volta de 22h, outro veículo foi abordado por policiais da 8ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) avistaram um Ford Fiesta, branco, com dois homens dentro. A placa não pertencia ao carro e a dupla no interior do veículo estava em atitude suspeita.

Ao perceber a aproximação da viatura policial, a dupla começou a atirar na direção dos policiais. Durante perseguição, policiais fizeram um cerco aos bandidos no cruzamento das ruas Humberto de Campos com Alfredo da Mata. Os homens não se renderam, continuaram trocando tiros e foram mortos.

Na mesma rua, a polícia abordou outro carro com quatro suspeitos dentro. Os homens foram presos. Minutos depois, a polícia dirigiu-se a uma estância no Beco do Jacarezinho, também próximo à rua Humberto de Matos.

No beco também houve troca de tiros entre bandidos e policiais. Outros três suspeitos foram mortos. Três viaturas foram baleadas e nenhum policial ficou ferido durante a ação.

No total, foram apreendidas cinco pistolas: 1 calibre 38, 1 calibre 9mm, e 3 do tipo .40, além de duas espingardas calibre 12, quatro carros, um colete a prova de balas e várias munições.

Mortos no confronto com policiais:

1. Anderson de Lima da Silva, 30



2. Allison Felipe Gomes Coelho, 27



3. Caio Fabio Ramos da Silva, 17



4. Ígor Nogueira, 22



5. Eliakim Batista dos Santos, 30



Presos durante a ação:



1. Alberi Ribeiro da Silva Junior, 22



2. Bruno de Oliveira Dias, 28



3. Eduardo da Silva Flores, 21



4. Joel Batista dos Santos, 39



5. Lucas Vieira Cavalcante de Abreu, 21



6. Luendell Reis da Fonseca, 25

