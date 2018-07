Corpo de homem é encontrado com bilhete no Jorge Teixeira

Manaus - O corpo do agente de portaria Altair José de Souza Lima, de 30 anos, foi encontrado em avançado estado de decomposição com um bilhete em cima. A vítima foi encontrada pela vizinhança, que sentiu o forte odor que vinha do quitinete onde Altair morava sozinho, na rua Jutaí, no bairro Jorge Teixeira - 3° etapa, na Zona Leste de Manaus. As autoridades foram acionadas por volta das 14h desta sexta-feira (27).

Em cima do corpo a polícia encontrou um bilhete que dizia: "Hahaha se é nós, é nós e se não for, nós atropela". A polícia ainda não soube precisar como Altair foi morto e nem quem seja o suspeito de cometer o crime.

De acordo com policiais militares da 30° Companhia Interativa Comunitária (Cicom), Altair estava “desaparecido” desde a última quarta-feira (25), quando foi visto pela última vez pelos vizinhos.

Uma pessoa que mora próximo ao local informou que via Altair quase todos os dias e que o mesmo era sempre simpático com todos os vizinhos. Ainda de acordo com o vizinho, que prefere não ter sua identidade revelada, Altair era natural do município de Alenquer, no Pará.

"Uma noite sim e outra não, ele saía e só voltava no outro dia. Fazia dias que a gente não o via mais", finalizou.

A kitnet onde o corpo estava é uma das últimas que ficam atrás de um mercadinho na rua Jutaí | Foto: Joandres Xavier

O corpo foi removido de dentro da casa pelo Instituto Médico Legal (IML). De acordo com os agentes da Departamento de Polícia Técnico Científica (perícia), o corpo estava tão deformado que não foi possível precisar como a morte ocorreu. Mas a polícia já suspeita que tenha sido morto por estrangulamento, por conta das marcas na região do pescoço e peito.

A causa da morte só será comprovada quando for feito o exame de autópsia na sede do IML. Os familiares da vítima disseram que não sabiam de qualquer rixa ou problema que Altair pudesse ter para motivar o crime.

"Não fazemos ideia do que tenha acontecido. Ele sempre foi uma pessoa do bem, simpático conhecido e adorado por todos", revelou um familiar.

O bilhete foi encontrado junto ao corpo sujo de sangue, indicando sinais de homicídio | Foto: Joandres Xavier

