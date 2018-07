Mototaxista é preso por agressão contra a ex-mulher, em Manaus

Manaus - Um mototaxista de 39 anos foi preso, na tarde da última quinta-feira (26), por agredir a ex-companheira, no bairro Petrópolis, na Zona Sul de Manaus. O homem estava sob medida restritiva, isto é, não podia se aproximar da mulher, e foi denunciado por ela.

A ex-companheira registrou boletim de ocorrência contra o homem na Delegacia Especializada em Crimes Contra a Mulher (DECCM), no dia 14 de maio deste ano, informando que foi ameaçada de morte pelo mototaxista, uma vez que ele não aceitava o fim do relacionamento. Inicialmente, uma medida protetiva foi expedida pela Justiça do Amazonas, em benefício da mulher.

No entanto, no dia 3 de julho, o homem agrediu a mulher, após saber da medida protetiva.

"Mesmo sabendo que ele não podia se aproximar dela, ele a agrediu, socando-a no rosto. No mesmo dia, ela veio na delegacia, informou o fato e eu representei à Justiça o pedido de prisão preventiva em nome dele", afirmou a delegada Débora Mafra, titular da especializada.

A ordem judicial de prisão preventiva foi expedida pelo juiz Jorsenildo Dourado do Nascimento, do 3º Juizado Especializado no Combate à Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher (Maria da Penha).

O homem foi preso em casa, na rua Paulino Gomes, no Petrópolis. Após os procedimentos cabíveis, o homem será encaminhado ao Centro de Detenção Provisória Masculino (CDPM), no quilômetro 8 da rodovia federal BR-174, onde ficará à disposição da Justiça.

