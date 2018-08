Polícia procura envolvido em arrastões na Zona Leste de Manaus

Marcos Paulo do Nascimento Santos Júnior é procurado pela Polícia Civil do Amazonas. | Foto: Divulgação

Manaus - Um homem identificado como Marcos Paulo do Nascimento Santos Júnior é procurado pela Polícia Civil do Amazonas. Ele é condenado por roubo majorado, em crime que ocorreu no dia 13 de março de 2017, por volta de 23h30, no bairro Zumbi dos Palmares, zona leste da capital.



De acordo com a polícia, no dia do crime, Marcos Paulo e outro indivíduo identificado como Leno Oliveira do Carmo, 29, estavam realizando arrastões em paradas de ônibus naquele bairro.

“Na época, os infratores foram presos, em flagrante, em posse de aparelhos celulares e R$ 200 em espécie. Eles foram levados à Audiência de Custódia e liberados para responder pelos roubos em liberdade. Posteriormente, eles foram condenados e expedidos mandados de prisão em nome deles, razão pela qual passaram a ser considerados foragidos da Justiça”, explicou o delegado.

Quem puder colaborar com informações sobre a localização do acusado, entrar em contato com a equipe policial pelo número: (92) 99118-9766, o disque-denúncia do 4° DIP.

Delações também podem ser feitas ao número 181, da Secretaria de Estado de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM). “Asseguramos o sigilo da identidade dos informantes”, garantiu Miguel Ribeiro.

O 4º DIP está situado na avenida Perimetral, Comunidade Grande Vitória, bairro Gilberto Mestrinho, zona leste de Manaus.

