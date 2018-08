Casal é preso com armas e munições no conjunto Manoa, em Manaus

Casal estava circulando em um carro no bairro Manoa e transportava duas pistolas e munições | Foto: Divulgação

Manaus – Um homem e uma mulher foram presos nesta quarta-feira (01) transportando armas de fogo e munições. Uma denúncia anônima feita ao linha direta da Ronda Ostensiva Cândido Mariano (Rocam) relatava que dois indivíduos estariam armados dentro de um carro, modelo Gol e cor prata.



A denúncia ainda relatava que a dupla estaria se deslocando pelas proximidades da avenida Francisco Queiroz (principal via do Manoa), no conjunto Manoa, bairro Cidade Nova, Zona Norte de Manaus.

A denúncia informava que o homem tinha barba e cabelo preto, estava com camisa azul e bermuda jeans e a mulher era loira, de baixa estatura e usava blusa laranja e short preto. Após a denúncia, policiais da Rocam se deslocaram até o local relatado onde avistaram os suspeitos. Ao realizar a revista, foram encontradas duas pistolas.

O casal estava carregando uma pistola calibre 9mm, com três munições intactas e uma pistola calibre 380 com cinco munições intactas. O homem e a mulher foram encaminhados ao 18º Distrito Integrado de Polícia (DIP) para os procedimentos cabíveis.

