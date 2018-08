Motorista é sequestrado, apanha e é mantido em cativeiro em Manaus

Manaus - Um motorista de 39 anos, que presta serviços a uma empresa de transporte particular por aplicativo, foi vítima de sequestro relâmpago, na noite dessa quarta-feira (1°), após atender a uma solicitação de corrida. O caso ocorreu no bairro Santa Etelvina, Zona Norte de Manaus.

De acordo com relatos da vítima à polícia, por volta das 20h, um homem identificado apenas como “Ayrton” solicitou os serviços.

Ao chegar em frente a um centro comercial no bairro Monte das Oliveiras, na Zona Norte da cidade, o motorista foi abordado por uma dupla armada, que anunciou o sequestro.

A vítima foi libertada e denunciou o sequestro no 15º DIP | Foto: Josemar Antunes

Ele foi imobilizado, amarrado e depois colocado com os olhos vendados no banco de trás do veículo, modelo Onix, de cor preta e placas PHZ-07**.

A vítima diz ter sido levada para uma casa, que serve como cativeiro. No local, estavam outros comparsas da dupla e o homem foi agredido com coronhadas na cabeça. Ele ainda ouviu os criminosos falando que usariam o carro para prestar contas com alguém, de nome não mencionado.

O caso é investigado pela Polícia Civil | Foto: Josemar Antunes

Após quase cinco horas sendo vigiado no cativeiro, os criminosos retornaram e colocaram a vítima no banco de trás do veículo.

O homem foi abandonado nas proximidades da avenida Margarita, no bairro Nova Cidade, Zona Norte da capital. Na ocasião, um dos criminosos fez ameaças à vítima caso o sequestro fosse denunciado à polícia.

O motorista conseguiu se desamarrar e procurou ajuda em posto de combustível. Em seguida, ele foi até o 15° Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde registrou o caso. Até a publicação desta matéria os criminosos ainda não haviam sido identificados.

