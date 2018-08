Motorista pretendia não ser preso após atropelar e matar na Torquato

Manaus - Foi preso na tarde deste domingo (5), o motorista que atropelou um homem de 44 anos, por volta das 15h30, próximo à entrada do conjunto Santos Dumont, na avenida Torquato Tapajós, zona Centro-Oeste de Manaus.

A vítima, identificada como Dinelson Rodrigues Aposino, de 44 anos, estava voltando do trabalho quando foi atingido pelo veículo, modelo Gol, de cor preta. Ele estava atravessando a via no momento do acidente. Após o atropelamento, o motorista fugiu do local.

Leia também: Acidente de trânsito deixa duas pessoas feridas no São Jorge

O Dinelson ainda chegou a ser socorrido com vida e encaminhado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para o Hospital e Pronto Socorro 28 de agosto, mas não resistiu aos ferimentos e morreu por volta das 17h30.

Motorista foi perseguido por viaturas da 22º Cicom e preso no bairro São Jorge. Ele foi encaminhado para o 12º Distrito Integrado de Polícia | Foto: Divulgação





Duas viaturas da 22ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) realizaram uma perseguição ao motorista, que foi detido no bairro São Jorge. Posteriormente, ele foi levado ao 12° Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde o caso foi registrado.



Segundo o delegado Fábio Silva do 10° DIP, o motorista será autuado por homicídio culposo e terá o aumento de pena por não prestar socorro à vítima.

"Como ele não estava alcoolizado, pode sair com uma fiança de R$ 5mil", afirmou o delegado. Na delegacia, o homem confirmou que atropelou a vítima e a intenção dele era fugir para não ser preso.

Veja como foi o resgate da vítima:

Momento em que agentes do Samu tentam reanimar homem | Autor: Divulgação





Leia mais:

Adolescente de 15 anos é morta por quatro homens armados em Manaus

Motociclista tenta ultrapassagem e tem cabeça esmagada por carreta