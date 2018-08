Em Manaus, dupla é presa por vender na internet notas falsificadas

Manaus - Portando mais de 90 cédulas de R$ 20 falsas, Gleson Machado Briglia, de 27 anos, conhecido como "Laranjinha", e Fábio de Abreu Paixão, o "Fabinho", de 25 anos, foram presos em flagrante na tarde deste domingo (5). As cédulas, segundo a polícia, eram vendidas na internet e o crime divulgado em redes sociais.

A ação foi coordenada pelo delegado Raul Neto do 13º Distrito Integrado de Polícia (DIP). As prisões ocorreram por volta das 15h30. O primeiro a ser preso foi "Laranjinha", na rua Nossa Senhora de Fátima, no bairro Cidade de Deus, zona Norte de Manaus.

"Laranjinha" foi denunciado e preso no momento em que ia realizar a entrega de 25 cédulas falsificadas, no calor de R$ 20. De acordo com o delegado, o acusado confessou o crime e levou os policiais até a residência do seu comparsa, localizada na rua Santa Etelvina, no mesmo bairro.

Foto: Divulgação





No local foram encontrados 90 cédulas falsificadas, todas no mesmo valor. As notas estavam escondidas embaixo da cama de "Fabinho". Os suspeitos confessaram o crime.

Eles foram levados à delegacia, onde foram indiciados por falsificação de moeda e associação criminosa. A polícia continuará as investigações para descobrir a participação de outros criminosos e a origem do dinheiro, que era encaminhado por sedex do Rio Grande do Sul.

