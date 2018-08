Jovem morto no Jorge Teixeira foi vítima de latrocínio, diz família

O adolescente foi atingido com golpes de terçado | Foto: Josemar Antunes

Manaus - O estudante Kayube de Oliveira Carvalho, de 16 anos, assassinado, na noite deste domingo (5), na rua Paranacaxi, bairro Jorge Teixeira, Zona Leste de Manaus, foi vítima de latrocínio, conforme a família destacou ao Em Tempo, na manhã desta segunda-feira (6). Após ser agredido e ter os pertences roubados, o adolescente foi jogado em um igarapé.

Próximo à cena do crime, um morador, que preferiu não ter o nome divulgado para não sofrer represálias, relatou à reportagem que o crime foi cometido por um grupo de pessoas, supostamente formado por mototaxistas, que estavam armados com facão e pedaços de madeira.

No entanto, a versão não condiz com a narrada pela família da vítima. O agente público Marcos Lima, de 35 anos, disse, por telefone, que o primo foi assassinado por ladrões.

"Ele estava a caminho da igreja, quando foi abordado pelos criminosos, teve os pertences levados (celular e roupa), depois apanhou até não aguentar mais e foi jogado morto em um igarapé", afirmou.

O agente destacou, ainda, que a vítima era muito querida por toda a família, vizinhos e amigos. "Meu primo era uma pessoa do bem, muito estudioso e fazia parte do quadro de alunos do Colégio Militar da Polícia Militar do Amazonas (CMPM-AM), onde cursava o 2º ano do ensino médio. A família está muito abalada e, neste momento de dor, estamos muito tristes. Ele era o xodó da família", lembrou Marcos.

Crime ocorreu no domingo (5) | Foto: Josemar Antunes

Investigação

Ao Em Tempo, o delegado Rafael Guevara, plantonista do 30º Distrito Integrado de Polícia (DIP), informou que o crime ocorreu por volta das 18h30. Ainda segundo ele, "na cena do crime, moradores relataram que o jovem tinha envolvimento com o tráfico e era suspeito de furtos". No entanto, a versão foi negada pela família, que aguarda o trabalho da polícia para identificar os autores do "boato".

Conforme relato de uma testemunha, o jovem foi arrastado pelos criminosos e agredido até a morte. "Não deu para identificar os envolvidos. O local onde aconteceu a morte também é um ponto de usuário de drogas", comentou a fonte, que não quis ser identificada.

Na cena do crime, os peritos criminais do Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC) confirmaram que a vítima foi morta a pauladas e terçadadas, inclusive com vários golpes na região da cabeça. Junto ao corpo foi encontrado uma estaca (pedaço de madeira) usada para matar o jovem.

O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), no bairro Cidade Nova, na Zona Norte da capital. A motivação do crime será investigada pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

