Presidiário é morto com 4 tiros em casa no Nossa Senhora das Graças

Manaus - O presidiário e merendeiro Abrahão Lincoln da Silva Diniz, de 38 anos, que usava tornozeleira eletrônica, foi assassinado com quatro tiros na cabeça, nesse domingo (5), no bairro Nossa Senhora das Graças, Zona Centro-Sul de Manaus. O crime ocorreu na casa onde a vítima morava com a família.

De acordo com a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), a esposa da vítima relatou que o casal havia acabado de chegar em casa, após assistirem a um culto religioso, em uma igreja evangélica, por volta das 20h15h, horário que Abrahão foi morto.

Segundo ela, a residência foi invadida por dois homens, sendo que um deles armado começou a perguntar "Cadê o bandido?". Na ocasião, a mulher estava no quarto e Abrahão na cozinha, onde foi executado.

“Ninguém soube dizer qual foi a motivação do crime. A esposa da vítima só disse que ele morava há pouco tempo no local após ganhar o benefício de cumprir a pena em regime domiciliar. Ele esteve preso em uma unidade prisional do Estado, onde cumpria pena por roubo”, disse um investigador da DEHS, que preferiu não ter o nome divulgado.

Ainda conforme uma equipe da DEHS, o homem foi atingido por quatro tiros, todos na região da cabeça. Os criminosos fugiram, possivelmente em um carro, e não foram identificados.

O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), na Zona Norte de Manaus, e o caso será investigado pela equipe da DEHS.

