Mulher queimada por ex-marido ciumento é internada em Manaus

Crime ocorreu no domingo (5) | Foto: Daniel Landazuri

Manaus - Uma mulher, que não teve o nome e nem a idade revelados pela polícia, foi levada às pressas, na noite deste domingo (5), para o Hospital e Pronto-Socorro (HPS) Platão Araújo, na Zona Leste de Manaus, com várias queimaduras de 2º grau pelo corpo. O autor do crime é o ex-companheiro dela, que também não teve o nome divulgado.

À polícia, o homem disse ter descoberto um relacionamento homoafetivo da ex-esposa. As circunstâncias de como o crime ocorreu não foram divulgadas à reportagem. A família da vítima também não foi localizada para falar sobre o ocorrido.

A vítima foi transferida para a ala de queimados do HPS 28 de Agosto , bairro Adrianópolis, Zona Centro-Sul, e o estado de saúde não foi divulgado.

Mulher morre queimada

Em outubro de 2017, uma mulher de 27 anos teve 90% do corpo queimado pelo companheiro, um caseiro de 27 anos. Ela morreu dias depois enquanto passava por tratamento médico na ala de queimados no HPS 28 de Agosto. O crime ocorreu na madrugada deste domingo (1º), na Zona Sul de Parintins (distante 368 km de Manaus). O autor do crime foi preso.

Edição: Isac Sharlon

Leia mais:

Menor que teve corpo queimado por amigo permanece internado e estado de saúde é estável

Homem discute com a mulher em bar, cochila e acorda em chamas, em Manacapuru

Receba notícias do Em Tempo via WhatsApp. Saiba como participar!