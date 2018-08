Ladrão de carros usados por facções criminosas é preso em Manaus

Brilhante estava sendo monitorado pela polícia | Foto: Ione Moreno

Manaus - Welton Brilhante do Nascimento, de 27 anos, conhecido como "Brilhante", autor de roubo de carros para uma facção criminosa, foi apresentado, na manhã desta segunda-feira (6), durante coletiva de imprensa no prédio da Delegacia Geral, bairro Dom Pedro, Zona Centro-Oeste de Manaus. Ele estava sendo monitorado pela polícia e já tinha passagem por porte ilegal de arma de fogo.

Brilhante foi preso em flagrante na rua Nova Esperança, bairro Cidade de Deus, Zona Norte da capital. O delegado Hebert Lopes, titular da Secretaria-Executiva-Adjunta de Inteligência (Seai), informou que Welton roubava carros para uma facção criminosa, com intuito de integrar os chamados "Bonde", para praticar execuções de membros rivais.

O homem será levado para audiência de custódia | Foto: Ione Moreno

De acordo com o delegado Juan Valério, diretor do Departamento de Repressão ao Crime Organizado (DRCO), Brilhante estava sendo monitorado e já havia roubado, no mês de agosto, dois carros e repassado para uma organização criminosa. Com ele, ainda foi encontrado uma arma de fogo de uso restrito, com numeração raspada.

Em depoimento, Welton confessou o crime e afirmou que foi contratado pela facção criminosa para roubar os veículos. Ele foi autuado em flagrante por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e indiciado por roubo, além de associação criminosa.

Welton será apresentado para audiência de custódia no Fórum Henoch Reis, bairro São Francisco, Zona Sul da cidade, onde aguardará decisão do juiz.

