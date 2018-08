'Cagão' é suspeito de executar mais de 10 rivais em Manaus

Manaus - Apontado pela polícia como pistoleiro de uma facção criminosa, Alexandre Alves da Silva, de 23 anos, conhecido como "Cagão", foi preso pelas equipes do Departamento de Repressão ao Crime Organizado (DRCO) e da Secretaria-Executiva-Adjunta de Inteligência (Seai), com apoio da Polícia Civil do Estado do Piauí.

"Cagão" foi apresentado na manhã desta segunda-feira (6), após ser preso na última quinta-feira (2), em Teresina, na capital piauiense. Ele é um dos 35 detentos que fugiram no dia 12 de maio deste ano do Centro de Detenção Provisória Masculino 2 (CDPM 2), localizado no quilômetro 8 da BR-174.

Delegado Juan Valério, do DRCO, e Hebert Lopes, da Seai | Foto: Ione Moreno

A prisão do suspeito ocorreu em cumprimento a mandado de prisão preventiva, por homicídio qualificado, expedido no dia 5 de março de 2018.

Alexandre é investigado por envolvimento em mais de dez homicídios ocorridos na capital amazonense. Em depoimento, Alexandre confessou 12 assassinatos contra integrantes de uma facção criminosa, que atua em Manaus.

Homicídios

Entre as mortes, Alexandre é suspeito de mandar executar Rodrigo da Silva Bezerra, de 20 anos, conhecido como “Golias” . O crime ocorreu no dia 16 de julho deste ano, na avenida Brasil, bairro Santo Antônio, Zona Oeste da capital.

'Cagão' é considerado de alta periculosidade | Foto: Ione Moreno

De acordo com os delegados Juan Valério, do DRCO, e Hebert Lopes, da Seai, Alexandre é de alta periculosidade. Além dele, outras pessoas ligadas ao Alexandre estão sendo investigadas e devem ser indiciadas pelo crime de associação criminosa.

Alexandre será levado para a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), onde deve ser ouvido pelo delegado Jeff David Mac Donald.

