Homem é morto a tiros na Colina do Aleixo, em Manaus

Manaus - Um homem, até o momento não identificado pela polícia, foi morto com três tiros na cabeça na rua Rio Sol, na esquina com rua Valê do Sol, conjunto Colina do Aleixo, na Zona Leste de Manaus.

O crime aconteceu por volta das 14h30 desta segunda-feira (6). O homem aparentava ter entre 20 e 25 anos e trajava calça jeans , camiseta e boné.

De acordo com informações de moradores da área, quatro jovens caminhavam na rua Rio Sol em direção à rua Valê do Sol, quando um carro, de características não informadas, passou pelo local e um homem abriu fogo contra o grupo.

Leia também: 'Cagão' é suspeito de executar mais de 10 rivais em Manaus



Conforme o Departamento de Polícia Técnico Científica (DPTC), a vítima foi atingida com três tiros na cabeça. Próximo ao corpo, a polícia encontrou três cápsulas de calibre 38.

Ainda de acordo com os moradores, outros três jovens, que estavam com a vítima, conseguiram fugir na direção do conjunto Colina do Aleixo. Um deles também foi baleado, mas mesmo assim conseguiu correr.

A polícia não confirmou se realmente a versão de que um carro passou e um dos passageiros efetuou os disparos é verdadeira, mas o delegado titular do 9º Distrito Integrado de Polícia (DIP), Felipe Albuquerque, explicou que a linha de investigação mais próxima seria de uma execução relacionada ao tráfico de drogas ou de alguma vingança.

“Inicialmente tivemos pouquíssimas informações no local, mas há indícios que apontam para um homicídio mesmo. Vamos procurar ouvir mais pessoas e avançar nas investigações que serão assumidas para Delegacia de Homicídios (DEHS)”, disse o delegado.

Leia mais:

Ladrão de carros usados por facções criminosas é preso em Manaus

Presidiário é morto com 4 tiros em casa no Nossa Senhora das Graças