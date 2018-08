Exército apreende mais de 120 quilos de skunk em operação no Rio Negro

Manaus - Em operação nos rios do Amazonas, o Exército Brasileiro apreendeu mais de 120 quilos de droga na madrugada do último domingo (5), no distrito de Cucuí, no município de São Gabriel da Cachoeira ( a 852 km de Manaus).

A operação aconteceu durante patrulhamento da operação Cabeça do Cachorro, um desdobramento da Operação Ágata, realizada anualmente pelas Forças Armadas.

De acordo com o Exército, soldados do 4° Pelotão Especial de Fronteira (PEF), subordinado ao 5° Batalhão de Infantaria de Selva (BIS), estavam em patrulhamento no Distrito de Cucuí, quando interceptaram uma embarcação no Rio Negro.

Ao todo, foram encontrados 126, 8 quilos de drogas | Foto: Divulgação

Ao todo, foram encontrados 126,8 quilos de droga tipo skunk na embarcação. Os donos da embarcação não foram encontrados.

Apreensões anteriores



Esta é a primeira apreensão realizada pelo Exército no mês de agosto. No dia 30 de julho, a instituição apreendeu 450 quilos de skunk também na região do Alto Rio Negro, no município de Santa Isabel do Rio Negro. Três traficantes foram presos, e a droga foi transportada para Manaus na última terça-feira (31), em um avião da Força Aérea Brasileira.

Com informações da assessoria*

