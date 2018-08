Passageiro é atingido com tiro de raspão durante assalto no Aleixo

Manaus - Após um fim de semana violento, mais uma pessoa foi vítima da violência que assola Manaus. Um passageiro foi atingido com um tiro de raspão na testa durante um assalto a ônibus, da linha 541, na tarde desta segunda-feira (13), por volta das 16h, na avenida André Araújo, no Aleixo, Zona Centro-Sul da capital.

A vítima foi atendida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), e liberada ainda no local do crime, por não estar em estado grave. O suspeito de realizar o assalto fugiu do local com a renda do ônibus e os pertences dos passageiros.

De acordo com o motorista do coletivo, Jônatas Carvalho, de 45 anos, o assaltante entrou em uma parada nas proximidades da bola do Coroado, e anunciou o assalto, já nas proximidades da sede da Secretaria de Estado de Fazenda (Sefaz).

"Ele anunciou o assalto e saiu recolhendo os pertences dos passageiros e a renda do ônibus. Depois de fazer tudo isso, ordenou que eu parasse e pediu meu celular. Nesse momento, abrir a porta e peguei uma barra de ferro, que uso para me defender nessas situações", explicou o motorista, ainda abalado.

O motorista ainda atingiu o assaltante com a barra de ferro. O homem se esquivou e acabou caindo para fora do ônibus.

"Depois de se esquivar, ele se desequilibrou e caiu. Mesmo assim ainda conseguiu sacar a arma e realizar o disparo, que atingiu o passageiro de raspão", concluiu Jonatas.

