'Irmãos do tráfico' são presos pela polícia na Zona Sul de Manaus

Manaus - Após mandados de prisões temporárias, expedidas no dia 8 de agosto deste ano, os irmãos Ivanilson Sales de Souza, de 21 anos, e Ivan Sales de Souza, de 23 anos, foram presos na tarde desta segunda-feira (13), por volta das 16h, em bairros distintos da Zona Sul da capital.

De acordo com o delegado do 2º Distrito Integrado de Polícia (DIP), Aldeney Goes, os mandados em aberto eram por tráfico de drogas, associação para o tráfico de drogas e posse de munição de calibre restrito.

Ainda conforme Aldeney, as ordens judiciais foram expedidas pelo juiz Julião Lemos Sobral Junior, da 3ª Vara Especializada em Crimes de Uso e Tráfico de Entorpecentes (Vecute). A autoridade policial explicou que Ivanilson foi encontrado na rua General Vidal Pessoa, bairro Betânia. Já Ivan foi preso na avenida Silves, bairro Crespo.

“Esses irmãos estavam sendo investigados por manterem uma boca de fumo na rua Rio Branco, no bairro Colônia Oliveira Machado, Zona Sul. Durante uma operação deflagrada recentemente no local, apreendemos cerca de 100 gramas de cocaína, um simulacro de arma de fogo, oito munições de calibre restrito e uma balança de precisão. Eles acabaram empreendendo fuga do local durante a ação", disse o delegado

Reincidente

Na delegacia, durante consulta ao Sistema Integrado de Segurança Pública (Sisp), foi verificado que Ivanilson responde a distintos processos na Justiça. Ele foi, inclusive, condenado por tráfico de drogas. Os irmãos serão levados à Central de Recebimento e Triagem (CRT) do Centro de Detenção Provisória Masculino (CDPM), no quilômetro oito da rodovia federal BR-174.

*Com informações da assessoria.

