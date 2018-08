Trio é preso após furtar roupas de loja no Centro de Manaus

Manaus - Três homens, de 19, 23 e 29 anos, foram presos em flagrante, na madrugada desta terça-feira (14), suspeitos de furtarem uma loja na rua Theodoreto Souto, bairro Centro, Zona Sul de Manaus.

De acordo com o Centro Integrado de Operações de Segurança (Ciops), o trio foi detido por volta das 3h, por policiais militares da 24ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), após vigilantes de lojas do Centro denunciarem o furto em um dos estabelecimentos comerciais da área.

Os suspeitos foram abordados pelos policiais nas proximidades da Praça da Polícia. Durante a ação, um dos suspeitos demonstrou nervosismo e confessou o furto.

Com o trio, a polícia encontrou 43 camisas masculinas, 24 calças femininas, totalizando R$ 1,5 mil.

Ao verificar os nomes os suspeitos no Sistema Integrado Segurança de Pública (Sisp), a polícia constatou que um deles, identificado como Justiça Vinícius Ferreira da Silva, de 19 anos, estava foragido do sistema prisional do Estado. Ele foi apresentado no 24º Distrito Integrado de Polícia (DIP), juntamente com outros dois homens.

