Mecânico é assassinado a facadas por dois homens no bairro da Raiz

Manaus - O mecânico Jordan Matheus Bringel da Silva, de 21 anos, foi assassinado a golpes de faça, na noite dessa segunda-feira (13), na rua Ayres de Almeida, bairro Raiz, Zona Sul de Manaus. Ninguém foi preso.

De acordo com tio da vítima, Daniel Nunes, de 44 anos, o crime ocorreu por volta das 22h. Testemunhas relataram que Jordan foi surpreendido por dois homens desconhecidos, que fugiram em seguida. Jordan foi atingido com quatro golpes de faca.

Leia também: Dupla rouba carro e colide com viatura após perseguição na zona Leste

"Eu estava em casa quando fui avisado que Jordan havia sido esfaqueado. Não sabemos quem fez isso. Ele era mecânico, não tinha passagens pela polícia e, até onde sei, também não tinha desavenças com ninguém do bairro", explicou Daniel.

O corpo foi removido pelo IML | Foto: Josemar Antunes

Segundo o tenente Pedro Melo, da 3ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), a ocorrência foi atendida após moradores informarem que estava acontecendo uma "briga de galera" no bairro.

"A suspeita é que uma briga pode ter motivado, mas não é descartado a hipótese de assalto", informou o policial militar.

A perícia criminal do Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC) confirmou que Jordan foi atingido com uma facada no peito, três nas costas, além de um corte no pescoço.

O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), na Zona Norte. Na cena do crime.

O assassinato foi registrado no 1° Distrito Integrado de Polícia (DIP). A equipe da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS). investiga o crime.

Leia mais:

Trio é preso após furtar roupas de loja no Centro de Manaus

'Irmãos do tráfico' são presos pela polícia na Zona Sul de Manaus