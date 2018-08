Morador segue rastro de sangue e encontra corpo em córrego em Manaus

Manaus - O corpo de um homem, ainda não identificado, foi encontrado na manhã desta terça-feira (14), em um igarapé localizado no ramal 2000, vicinal do ramal do UDV, bairro Jorge Teixeira, Zona Leste de Manaus.

De acordo com o sargento Nunes, da 30ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), o cadáver foi achado por um morador, por volta das 7h. Ele seguiu rastros de sangue no ramal até o igarapé.

Policiais militares da 30ª Cicom estiveram no local | Foto: Josemar Antunes

Leia também: Mecânico é assassinado a facadas por dois homens no bairro da Raiz

O homem estava de bruços no fundo do córrego. Não há informações sobre a motivação e autoria do crime. A vítima está trajando uma camisa preta e bermuda.

Policiais militares da 30ª Cicom isolaram o local até a chegada da perícia criminal do Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC) para procedimentos. O Instituto Médico Legal (IML) também foi acionado.

Leia mais:

Trio é preso após furtar roupas de loja no Centro de Manaus

Dupla rouba carro e colide com viatura após perseguição na zona Leste